Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Херсона

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Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Херсоне. Такая информация появилась в его Telegram-канале.
Официальных сообщений о случившемся со стороны местных властей до сих пор не поступало. Министерство обороны РФ также ничего не сообщало о нанесении новых ударов по целям в районе Херсона.
Тем не менее, информация о взрывах в городе поступала и в субботу, 22 июля.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Тем не менее, информация о взрывах в городе поступала и в субботу, 22 июля.
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Артем Путинцев