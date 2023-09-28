Стала известна ошибка США на Украине

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Бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай выразил убеждение, что США предоставляют Украине поддержку слишком поздно, повторяя тем самым ошибки прошлого. Он поделился своим мнением в интервью порталу Cal Walters.
По словам отставного генерала, американцы считали, что ситуация в Афганистане была в порядке, несмотря на критическое положение на местах. Сейчас, по его мнению, на Украине происходит аналогичная ситуация. Хайбатулла Ализай подчеркнул, что Украине сегодня необходима логистическая и моральная поддержка, однако американцы, возможно, будут планировать эту помощь на следующий год, когда уже будет слишком поздно.
Бывший военный лидер также отметил, что Запад не учел запросы афганских военных о тренировках и воздушной поддержке во время борьбы с Талибаном. Сегодня же он видит, что Запад совершает аналогичные ошибки в отношении Украины.
Кроме того, Хайбатулла Ализай подчеркнул необходимость смены украинского военного руководства на лиц, не подверженных коррупции.
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Бывший военный лидер также отметил, что Запад не учел запросы афганских военных о тренировках и воздушной поддержке во время борьбы с Талибаном. Сегодня же он видит, что Запад совершает аналогичные ошибки в отношении Украины.
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Артем Кузьмин