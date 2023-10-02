Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

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В Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, произошли взрывы, сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Ранее в военных частях Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей, была объявлена воздушная тревога.
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Артем Кузьмин