Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец заявил о своем разочаровании в украинской стороне, что его бросили и предали. Он также утверждает, что дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли найти адвоката. Швец сделал эти заявления в интервью телеканалу «Беларусь 1».