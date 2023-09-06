Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Рени Одесской области

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Взрывы прозвучали в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале.
Каких-либо подробностей произошедшего издание не приводит, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.
Согласно сервису оповещения населения, в области объявлена воздушная тревога.
Утром 4 сентября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения.
В свою очередь, Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива украинской армии в порту Рени. Отмечалось, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.
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В Одесской области повреждены производственные здания
В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы
Согласно сервису оповещения населения, в области объявлена воздушная тревога.
В свою очередь, Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива украинской армии в порту Рени. Отмечалось, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.
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В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы
Артем Путинцев