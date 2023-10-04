Украинские солдаты на полях СВО живут, в среднем, несколько часов

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Украинские солдаты добровольно сдаются в плен российской армии, глядя на огромные потери среди сослуживцев, пишет The Military Watch Magazine.
«Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. Украинские мобилизованные сдаются в плен во все большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, как отметили в MWM, срок жизни украинских солдат на полях спецоперации составляет всего несколько часов.
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Евгения Парфентьева