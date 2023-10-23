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Украинские спецслужбы за прошедшие 20 месяцев совершили несколько десятков убийств

WP: спецслужбы Украины за 20 месяцев совершили несколько десятков убийств
23 октября 2023, 16:02
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Украинские спецслужбы за последние 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Отмечается, что жертвами украинских спецслужб стали военный корреспондент Владлен Татарский, журналистка Дарья Дугина, замначальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий.

Как уточняет издание, представители украинских спецслужб проходили обучение в рамках сотрудничества с ЦРУ. Оттуда же они получили оснащение.


Стало известно, что с 2015 года ЦРУ отправило несколько десятков миллионов долларов Украине для того, чтобы через украинские спецслужбы влиять на Россию. К тому же, целью американских спецслужб стало появление нового союзника для ведения борьбы против Москвы.

Также издание пишет, что операции Украины в какой-то момент стали завершаться смертельным исходом. Это усложнило сотрудничество в ЦРУ, поскольку оно опасалось стать соучастником событий.

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#убийство
#сотрудничество
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Украина работала вместе с ЦРУ для подготовки удара по Крымскому мосту
WP: Украина разрабатывала дроны для атаки на Крымский мост вместе с ЦРУ
23 октября 2023, 15:48

Фото: iStock/gutaper

Украина разрабатывала беспилотники, которыми была совершена атака на Крымский мост, вместе с ЦРУ и другими западными разведками. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) произвела второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого. Морские дроны, которые для этого использовались, были разработаны в рамках секретной миссии совместно с ЦРУ и другими иностранными спецслужбами. 

Напомним, что первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. Федеральная служба безопасности России сразу же заявила о причастности Украины к этому происшествию. Взрыв произошёл внутри грузовика, который провозил взрывчатое вещество под видом другого груза. 

Второй инцидент произошёл 17 июля. Тогда украинские военные запустили два надводных беспилотника, которые повредили конструкцию моста. В результате этого происшествия погибли мать и отец девочки, которая выжила, но получила ранения. 

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#обстрел
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«Придется признать»: На Западе уже не рассчитывают на победу Украины
23 октября 2023, 15:37

Фото: iStock/Tomas Ragina

Западные союзники Украины совсем скоро будут вынуждены признать маловероятность победы Украины в конфликте с Россией, такое заявление сделал бывший морпех ВС США Брайан Берлетик в статье для Global Times.
«Понимая, что боевые действия на Украине носят затяжной характер, Запад вынужден признать маловероятность победы Украины», -прокомментировал ситуацию Берлетик. 

По его словам, главным фактором в этом вопросе является количество боеприпасов. Россия производит их огромных количествах, которых не может достичь Запад, при этом, российское производство обходится дешевле.

Берлетик напомнил, что сейчас США обратили особо пристальное внимание на израильский конфликт, стараясь также помочь им оружием и техникой. Несмотря на то, что Штаты планируют выиграть оба конфликта, по мнению эксперта, они потерпят поражение в обоих случаях.

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#россия
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#украина
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#вс рф
#всу
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В Ростове-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО
«Осторожно, новости»: жители Ростова-на-Дону сообщили о шуме и следах в небе
23 октября 2023, 15:08

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

В Ростове-на-Дону слышны громкие звуки, в небе наблюдаются полосы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Жители города отмечают, что слышат громкие звуки, в небе остаются белые следы. 

По предварительным данным, это может работать система противовоздушной обороны (ПВО). 

Власти региона ещё не давали официальных комментариев по поводу происходящего. 

Ранее сообщалось, что за воскресенье, 22 октября, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). В общей сложности было выпущено 90 снарядов разных типов. Уточняется, что обстрелы производились по Горловке и Донецку. 

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#пво
#обстрел
#россия
#украина
#жители
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«Солдаты заканчиваются»: командир роты ВСУ раскрыл серьёзные проблемы украинской армии
Командир роты ВСУ Шевчук: в рядах украинской армии не хватает солдат
23 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В рядах украинской армии наблюдается острая нехватка бойцов, поэтому необходимо провести массовую, более жёсткую мобилизацию. Об этом сообщил командир роты ВСУ Владислав Шевчук, чьи слова приводит издание «Страна.ua».
Он отметил, что численность украинской армии уменьшается ежедневно, поэтому тем, кто надеялся отсидеться в тылу, всё-таки придётся выйти в бой. 

Также Шевчук добавил, что каждый гражданин Украины, вне зависимости от пола, должен приступить к службе. 

Помимо этого, командир роты поддержал ужесточение мобилизационных мер, заявив, что осуждает уклонение от службы.

Ранее, в начале октября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на Украине осталось всего 23 миллиона граждан, но, несмотря на это, планируется мобилизовать ещё порядка 500 тысяч человек. 

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#украина
#всу
#солдаты
#армия
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Экс-премьер Украины Азаров рассказал о мобилизационном потенциале страны
Экс-премьер Украины Азаров: Мобилизационные ресурсы страны исчерпаны
23 октября 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Мобилизационные ресурсы Украины полностью опустошены. При этом боевые части на фронте остро нуждаются в ротации, так как военнослужащие на передовой измотаны и нуждаются в элементарном отдыхе.
Об этом в своем телеграм-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что командиры передовых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) все более настойчиво просят провести ротацию, но сделать это практически невозможно из-за отсутствия резервов и пополнений.

Как утверждает политик, для восполнения нехватки новобранцев военкоматы начали привлекать бывших заключенных, так как мобилизационные ресурсы уже исчерпаны, а военнообязанные украинцы массово бегут из страны любыми возможными способами. В заключение Азаров отметил, что киевские власти применяют силу против собственного народа, а потому у них становится все меньше сторонников и тех, кто готов воевать за них. С такими настроениями в обществе шансов выстоять у Украины практически нет, заключил экс-премьер.

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#украина
#военком
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Оператор дрона-камикадзе назвал уязвимые места танка Abrams
РИА Новости: Оператор дрона-камикадзе Шкет назвал уязвимые места танков Abrams
23 октября 2023, 10:30

Фото: istock / Alexey Molotov

Оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет рассказал о слабых местах танков M1A1 Abrams. Информацию сообщает РИА Новости.
Шкет, воюющий на южно-донецком направлении, рассказал, что характеристики Абрамса известны военным РФ. Оператор объяснил, что эти танки можно атаковать сверху или по кормовой нише с боеприпасами, так как там слабое бронирование. Оператор также заявил, что американские танки не станут неожиданностью для российских военных, так как в военных училищах готовили противостоять именно ему.

Также для Abrams представляют опасность минные поля. Если танк подрывается на мине и не может больше передвигаться, добить его из артиллерии не составит труда. Уничтожить Абрамс могут также ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, вооруженные тяжелыми ПТУР «Вихрь», «Атака» и новейшими ЛМУР.

Ранее Минобороны сообщало, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск применяют новейшие решения для привязки к местности при ведении стрельбы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#атака
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Последние новости СВО: потери ВСУ на фронте, где ВС РФ улучшили позиции
23 октября 2023, 10:18

Фото: istock/OLGA Zhukovskaya

Украинские формирования продолжают применять кассетные боеприпасы для обстрела приграничных российских территорий. В зоне проведения СВО бои активизировались на нескольких направлениях. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях на фронте и о том, где российским бойцам удалось улучшить позиции.

В ДНР рассказали о потерях ВСУ


Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные силы несут существенные потери среди техники и личного состава. По его словам, количество жертв ВСУ возросло после начала активных боевых действий российских войск. Потери среди техники составляют сотни единиц. За последние 2-3 недели, ВСУ теряют огромное количество солдат, счет идет на тысячи, рассказал Гагин изданию РИА Новости.

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами


Украинские формирования выпустили по территории Донецка три кассетных снаряда натовского производства. Об этом сообщается в телегам-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).  Боеприпасы были направлены в Куйбышевский район Донецка. Жертв среди населения удалось избежать.

ВС РФ уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении


Танк противника был обнаружен дроном армейского спецназа «Осман», после чего его координаты были переданы военным. С помощью противотанковой ракеты бронемашина ВСУ была уничтожена на Запорожском направлении.  

Взрывы на Украине


Взрывы прозвучали в Кировоградской области Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественное». Информации о разрушениях нет. Украинские власти информацию о нанесении ударов не комментировали.

В Херсонской области сбиты три ракеты ВСУ


Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат
Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о перехвате системой ПВО трех ракет противника, которые направлялись в сторону Крыма. В результате атаки жертв и разрушений нет.
 

ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ


В районе населённого пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить авиационные средства поражения воздушных сил противника.

Последние новости СВО


На Купянское направление ВСУ продолжают стягивать резервы, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Российские бойцы наносят удары по позициям противника и готовятся к контратаке.

Противник пытается прорвать линию обороны ВС РФ в районе Клещеевки и продолжает операцию по охвату Бахмута. ВС РФ пресекают попытки украинских формирований улучшить позиции и срывают вылазки диверсионных групп ВСУ к железнодорожной ветке.

ВС РФ удалось выровнять линию боевого соприкосновения на Авдеевском направлении. Бои активизировались в районе Петровского.

Российские военнослужащие улучшили позиции на Времьевском участке фронта и расширили зону контроля к северу от Приютного.

Ситуация на Херсонском направлении напряженная. На левом берегу Днепра противнику удалось создать плацдарм. Центр близлежащего села Крынки под огневым контролем ВСУ.

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#минобороны рф
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#днр
#всу
#вс рф
#ракеты
#танк
#пво
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В ВС России заявили об афроамериканцах среди наемников ВСУ
Боец спецназа ВС РФ заявил, что среди наемников ВС Украины есть афроамериканцы
23 октября 2023, 09:14

Фото: istock / Olena_Z

Заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» завил, что в рядах наемников ВСУ присутствуют афроамериканцы. Об этом он рассказал в интервью Министерству обороны РФ.

«Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали», — поделился боец.
«Скала» поделился, что российские войска собирают и анализируют трофеи украинской армии. Он заявил, что техники РФ чаще всего лучше и эффективней, хотя некоторые образцы немного устарели.

Он также рассказал, что ВСУ иногда в курсе, какая бригада ВС РФ находится напротив и не вступает в стрелковый бой. Из-за этого часто противник сбегает, так как не сможет справиться с натиском армии РФ. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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#интервью
#всу
#вс рф
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В ДНР рассказали о масштабах потерь ВСУ за последнее время
Советник главы ДНР Гагин: ВСУ несут многотысячные потери в последние 2-3 недели
23 октября 2023, 08:19

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Украинские военные силы несут огромные потерли за последние 2-3 недели. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин изданию РИА Новости. Гагин рассказал, что количество жертв ВСУ серьезно увеличилось после начала активных действий войск РФ. Он также обратил внимание на то, что ВСУ потеряло большинство западного вооружения.

«Уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц», — сказал советник.
Он также заявил, что Украине не сможет выстоять без новой помощи Запада и сейчас Киев переживает о своей значимости на международной арене и пытается привлечь внимание, чтобы продолжать получать деньги и оружие. 

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, как российские системы ПВО будут противостоять ракетам ATACMS, которые США передали Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#военные
#оружие
#днр
#минобороны
#киев
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Достижения.рф