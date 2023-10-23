Украинские спецслужбы за прошедшие 20 месяцев совершили несколько десятков убийств

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Украинские спецслужбы за последние 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Отмечается, что жертвами украинских спецслужб стали военный корреспондент Владлен Татарский, журналистка Дарья Дугина, замначальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий.
Как уточняет издание, представители украинских спецслужб проходили обучение в рамках сотрудничества с ЦРУ. Оттуда же они получили оснащение.
Стало известно, что с 2015 года ЦРУ отправило несколько десятков миллионов долларов Украине для того, чтобы через украинские спецслужбы влиять на Россию. К тому же, целью американских спецслужб стало появление нового союзника для ведения борьбы против Москвы.
Также издание пишет, что операции Украины в какой-то момент стали завершаться смертельным исходом. Это усложнило сотрудничество в ЦРУ, поскольку оно опасалось стать соучастником событий.
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Как уточняет издание, представители украинских спецслужб проходили обучение в рамках сотрудничества с ЦРУ. Оттуда же они получили оснащение.
Также издание пишет, что операции Украины в какой-то момент стали завершаться смертельным исходом. Это усложнило сотрудничество в ЦРУ, поскольку оно опасалось стать соучастником событий.
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Анастасия Чинкова