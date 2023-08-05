Украинские власти официально объявили зоной военной угрозы черноморские порты России

Киевские власти сегодня, 5 августа, объявили о военной угрозе для судоходства в нескольких российских портах в Черном море. Предупреждение относится к внутренним и внешним рейдам Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Сочи и Тамани.