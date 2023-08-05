Украинские власти официально объявили зоной военной угрозы черноморские порты России

Фото: istockphoto/skostin1951
Киевские власти сегодня, 5 августа, объявили о военной угрозе для судоходства в нескольких российских портах в Черном море. Предупреждение относится к внутренним и внешним рейдам Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Сочи и Тамани.
Буквально сегодня в морской зоне Севастополя появился беспилотный надводный катер, позже уничтоженный российскими моряками. В ночь на 5 августа украинцы атаковали морским дроном танкер «Сиг», который стоял на якоре в Керченском проливе. Государство-террорист подобными объявлениями силится придать какую-то видимость цивилизованности своим действиям.
Читайте также:
Беспилотный катер в Черном море близ Севастополя уничтожен
В морской зоне Севастополя обнаружен беспилотный катер
ВСУ ночью атаковали корабли Черноморского флота России
Александр Бойцов