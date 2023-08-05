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Украинские власти официально объявили зоной военной угрозы черноморские порты России

05 августа 2023, 18:22

Фото: istockphoto/skostin1951

Киевские власти сегодня, 5 августа, объявили о военной угрозе для судоходства в нескольких российских портах в Черном море. Предупреждение относится к внутренним и внешним рейдам Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Сочи и Тамани.

Основанием для подобного объявления стал приказ Военно-морских сил Украины. Срок действия предупреждения — до последующей отмены. Киев и до официального предупреждения неоднократно проводил террористические атаки на российские города и гражданские объекты в районе Черного моря, напоминает издание «Аргументы недели». Достаточно вспомнить неоднократные удары по Крымскому мосту или атаки беспилотников на Севастополь.

Буквально сегодня в морской зоне Севастополя появился беспилотный надводный катер, позже уничтоженный российскими моряками. В ночь на 5 августа украинцы атаковали морским дроном танкер «Сиг», который стоял на якоре в Керченском проливе. Государство-террорист подобными объявлениями силится придать какую-то видимость цивилизованности своим действиям.

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#ночь
#государство
#севастополь
#киев
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Разгромивший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получит звезды Героев России
05 августа 2023, 15:51

Фото: istockphoto/cla78

Весь мир облетели кадры видеохроники, на которых один единственный российский танк с позывным «Алеша» расправляется с целой колонной бронетехники ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил героический экипаж танка к присвоению званий Героев России.
На Запорожском направлении танк попал под массированный обстрел, в результате чего получил ранение механик-водитель. Эвакуировав раненого, командир боевой машины Расим Басиков занял его место и направил танк на поддержку мотострелковой части. Рабочее место командира танка занял Лейтенант Александр Леваков, сообщает ТРК «Звезда»

Приближаясь к одному из населенных пунктов, танкисты увидели колонну бронированной техники ВСУ из восьми машин, включая два танка. Оценив обстановку, Басиков принял решение атаковать превосходящие силы противника. В первые минуты боя метким огнем оператор-наводчик Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т72-Б. В течение получаса также был уничтожен бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом.

После этого у «Алеши» закончился боезапас и его заменил на позиции другой танк. Однако вскоре тот был поврежден огнем украинской артиллерии. Тогда «Алеша» вернулся на поле боя, танкисты под непрекращающимся огнем прицепили трос к машине боевых товарищей, а затем отбуксировали подбитый танк в тыл.

Всего в ходе боя, кроме техники, противник потерял свыше ста боевиков убитыми и ранеными.

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#танк
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Генерал Пуликовский: Ликвидация украинских властей неизбежна
05 августа 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Необходимо публично заявить, что ликвидация руководителей киевского режима неизбежна, поскольку по-другому бороться с терроризмом невозможно. Такое мнение высказал бывший командующий федеральными силами в Чечне, доктор политологии, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский.
В интервью телеканалу «Краснодар» российский военачальник отметил, что украинский режим перешел к террористическим атакам против объектов мирной инфраструктуры именно потому, что не может добиться никаких успехов на поле боя. Он вспомнил опыт чеченской кампании, когда Владимир Путин, тогда еще будучи премьер-министром, сделал свое знаменитое жесткое заявление о том, что террористов будут «мочить в сортире». Именно точечные удары по лидерам бандформирований привели тогда к развалу организованного сопротивления чеченских боевиков и исламских наемников.

Генерал Пуликовский считает, что в адрес украинской верхушки непременно будет сделано подобное предупреждение. Может быть другими словами, мягче, но наш президент непременно скажет что-то подобное и нынешним нашим врагам в киевском руководстве. Потому что другого способа борьбы с террористическим режимом просто не существует, заключил Пуликовский.

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#режим
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Скотт Риттер: Российские войска возьмут Одессу после разгрома частей ВСУ
05 августа 2023, 14:56

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

В случае дальнейшего конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, Харьков и Николаев. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он заявил, что если киевские власти будут слишком долго тянуть и не соглашаться на переговоры, то Россия будет просто вынуждена двигаться дальше на запад, чтобы ликвидировать оставшиеся угрозы. После разгрома ВСУ, которые сильно обескровлены провалившимся контрнаступлением, российские ВС освободят Одессу, Харьков и Николаев, считает экс-разведчик.

Украинцы ведут опасную игру без особых шансов на выигрыш, полагает Скотт Риттер. Российским военным придется брать эти города, чтобы отодвинуть угрозу как можно дальше от своих границ. А взяв их однажды, обратно они их уже не отдадут, сказал в заключение бывший разведчик.

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#сша
#россия
#всу
#запад
#переговоры
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Беспилотный катер в Черном море близ Севастополя уничтожен
05 августа 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Днем в акватории Черного моря неподалеку от Севастополя был обнаружен надводный беспилотный катер. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о его уничтожении российскими моряками.
В своем телеграм-канале глава администрации Севастополя написал, что безэкипажный катер был уничтожен силами Черноморского военно-морского флота на большом удалении от берега в севастопольской морской зоне.

Михаил Развожаев также сообщил о снятии всех ограничений на передвижение малых речных судов и восстановление движения водного транспорта в Севастопольской бухте и на Балаклавском рейде. Он также поблагодарил горожан за проявленное спокойствие и выдержку и отсутствие какой-либо паники.

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#севастополь
#чёрное море
#флот
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МО РФ: Российские военные освободили посёлок Новосёловское в ЛНР
05 августа 2023, 14:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские военные заняли населённый пункт Новосёловское в ЛНР.
Военные в районе Новосёловского отразили четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Во время боевых действий в этой местности, ВСУ потеряли 140 военнослужащих за сутки, а также большое количество боевой техники.

Кроме того, российские военные «улучшили положение» по переднему краю в Харьковской области и вблизи населённых пунктов Ольшана и Першотравневое.

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#украина
#россия
#лнр
#сво
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Politico: Украинские пилоты не могут начать обучение полетам на F-16 из-за незнания английского
05 августа 2023, 13:46

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался серьезной проблемой для начала их обучения полетам на истребителях F-16. Поэтому пред тем, как приступить к занятиям с самолетами, приходится организовывать языковые курсы.
Как пишет издание Politico, только восемь украинских пилотов, знающих английский язык, готовы приступить к непосредственному изучению правил эксплуатации и летных характеристик F-16. Еще 20 человек, которые «немного говорят по-английски», в августе начнут заниматься на языковых курсах, организованных для них в Великобритании. Вероятно, именно их имел ввиду президент Зеленский, когда говорил, что летчики ВСУ уже в августе приступят к занятиям по овладению навыками управления западной летной техникой.

Вместе с тем, дата начала фактического обучения пока так и остается неизвестной. В администрации Вашингтона ожидают официального предложения по обучению от европейских союзников США и надеются получить его в ближайшее время. Возможно, процесс обучения будет проходить в Дании и Нидерландах.

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#сша
#президент
#лётчики
#человек
#язык
#всу
#зеленский
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В морской зоне Севастополя обнаружен беспилотный катер
05 августа 2023, 12:51

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Корабли Черноморского флота РФ обнаружили в прибрежной зоне Севастополя безэкипажный катер. В настоящее время военные пытаются его уничтожить.
Как написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев, катер пока продолжает движение, однако предпринимаются все необходимые меры по его уничтожению. В настоящее время спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Но эвакуировать людей с пляжей нет необходимости, добавил глава города.

Михаил Развожаев подчеркнул, что ситуация находится целиком под контролем российских моряков. Он призвал людей не поддаваться панике и пообещал, что движение малых судов будет в полном объеме восстановлено после 13 часов, когда будут сняты все ограничения.

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#губернатор
#пляжи
#движение
#ограничения
#меры
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МО РФ: Российские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА
05 августа 2023, 09:27

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные огнем артиллерии уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецка. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Вотсток» Олег Чехов.
Он также добавил, что огнем реактивной артиллерии в районе Новоивановки была уничтожена буксируемая гаубица «Мста-Б». Кроме того, гаубичная артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы противника западнее Золотой Нивы, украинский минометный расчет около Новодонецкого и гранатометный расчет севернее Урожайного, передает ТАСС.

Также начальник пресс-центра рассказал, что части группировки «Восток» сорвали попытку ротации украинских войск в районе населенного пункта Никольское в ДНР. Также северо-западнее села Приютное была обнаружена и уничтожена минометным огнем разведгруппа ВСУ.

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#днр
#всу
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Новый дрон-камикадзе «Гастелло» начали производить в России
05 августа 2023, 08:06

Фото: istockphoto/Teamjackson

В России началось производство нового беспилотника-камикадзе «Гастелло». Его разработка велась с учетом замечаний и пожеланий операторов БПЛА, участвующих в специальной военной операции.
Как рассказал РИА Новости один из инженеров-разработчиков аппарата, дрон сможет летать в ночное время и в темное время суток. Беспилотник будет работать по принципу FPV (First Person View, вид от первого лица). Оператор, который будет им управлять, сможет увидеть панораму с видеокамеры с помощью монитора, видеошлема или видеоочков.

В настоящее время проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц, рассказал собеседник агентства. Коптеры, которые собирают на новой конвейерной линии, на 30% состоят из деталей российского производства. В частности, это карбоновые рамы и корпуса. В ближайшее время количество отечественных комплектующих в беспилотнике «Гастелло» будет доведено до 95%, сообщил инженер.

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#беспилотник
#дрон
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