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Украинские власти активно эвакуируют жителей Харьковской области из-за «угрозы вторжения». Об этом сообщает РИА Новости.
9 августа из Купянского района Харьковской области уже было эвакуировано 204 человека, сообщал глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Теперь планируется перевести в более безопасные регионы Украины жителей ещё 68 населённых пунктов Харьковской области.
Кроме того, будет произведена эвакуация из 80 поселений, граничащих с Россией.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что в скором времени Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков.
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Теперь планируется перевести в более безопасные регионы Украины жителей ещё 68 населённых пунктов Харьковской области.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что в скором времени Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков.
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Анастасия Чинкова