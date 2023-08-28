Украинские власти планируют объявить об обязательной эвакуации детей из Запорожья

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что уже сегодня, 28 августа, будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области, подконтрольных Киеву. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области - Васильевский и Пологовский районы», - сказала Верещук. в эфире телемарафона.
По ее словам, планируется эвакуировать 54 ребенка из пяти населенных пунктов. Также уточняется, что данные районы находятся западнее и восточнее Работино. Сейчас там ведутся самые ожесточенные бои.
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