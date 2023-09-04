Украинские власти призвали бежать из страны, пока не стало слишком поздно

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Российские войска вскоре возьмут Харьков, и украинскому правительству остается только бежать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«По сути власти нужно будет бежать. Они (российская армия) пойдут и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию Соскин.По его информации, Владимиру Зеленскому уже доложили, что ВС РФ могут пробить обороны ВСУ Купянском направлении и обратить украинскую армию в бегство.
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