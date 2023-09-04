Украинские власти призвали бежать из страны, пока не стало слишком поздно

Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч человек за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении, так и не дойдя до первой линии российской обороны, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».