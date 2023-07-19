Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документы

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Украинские власти эвакуируют из Харькова сотрудников и документацию. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной России части Харьковской области Василий Ганчев.
Вооруженные Силы РФ контролируют часть территории Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью. По словам Ганчева, в подконтрольных России 29 населенных пунктах проживают около трех тысяч человек.
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Александр Бойцов