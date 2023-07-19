Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документы

Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документы

19 июля 2023, 12:40

Фото: istockphoto/3sbworld

Украинские власти эвакуируют из Харькова сотрудников и документацию. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной России части Харьковской области Василий Ганчев.

В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что к нему поступает информация, что из административных зданий Харькова грузили пакеты и коробки, которые затем увозили. Ганчев предположил, что эти действия говорят о проводимой планомерной подготовке к эвакуации. Он также допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников промышленных предприятий. Что касается проводимой эвакуации промышленного производства, то она из-за используемых украинскими властями методов больше напоминает мародерство, добавил глава ВГА.

Вооруженные Силы РФ контролируют часть территории Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью. По словам Ганчева, в подконтрольных России 29 населенных пунктах проживают около трех тысяч человек.

Читайте также:

В Харькове прогремели взрывы

Экс-разведчик Риттер: российская армия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков

Украинские войска обстреляли администрацию Харьковской области

#ганчев
#харьков
#власти
#администрация
#эвакуация
#документы
#промышленность
Читайте нас в
Российский пограничный корабль уничтожил украинскую мину в районе Босфора
19 июля 2023, 13:22

Российский патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» обнаружил и уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Новость дополняется.
#ганчев
#харьков
#власти
#администрация
#эвакуация
#документы
#промышленность
Читайте нас в
Доброволец рассказал, по какой причине пришёл в пункт отбора бойцов в Балашихе
19 июля 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Доброволец рассказал о занятиях в Центре подготовки контрактников в Балашихе и о тех, кто обучает бойцов.
Доброволец Дмитрий С. в обычной жизни является руководителем торговой точки известной сотовой сети, но посчитал нужным присоединиться к военнослужащим СВО. 
«Там наши братья, нужно идти защищать страну. Мой отец воевал в Афганистане», — рассказал доброволец. 
В пункте отбора бойцов в Балашихе оказывается комплексная подготовка потенциальных контрактников. 
«Подходят опытные бойцы, рассказывают, учат и делятся своим опытом», — сообщил доброволец Дмитрий С. 
Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Среди требований к потенциальным контрактникам — возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут какая военная специальность подойдет.

Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.

Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Читайте также:

Военный обозреватель Литовкин рассказал о льготах для контрактников.

Доброволец оценил условия в Центре подготовки контрактников в Балашихе.

Как готовят бойцов в Центре подготовки контрактников в Балашихе?
#Балашиха
#доброволец
#Центр отбора контрактников
#пункт отбора бойцов
#СВО
#спецоперация
#военнослужащий
#льготы
#выплаты
Читайте нас в
Глава ДНР Пушилин передал матери Владлена Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
19 июля 2023, 12:14

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Врио главы ДНР Денис Пушилин передал матери погибшего военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) медаль «За освобождение Мариуполя». Военкор погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва самодельной бомбы.
В своем телеграм-канале Пушилин выразил сожаление о том, что при жизни не успел передать Татарскому награду. Он отметил, что противник не смог победить Владлена на поле боя, а добрался до него подло, в результате террористической атаки. Он также добавил, что Татарский навсегда вошел в историю Донбасса и России. Во время вручения медали Пушилин выразил благодарность матери военкора Равиле Ибрагимовне.

Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку Татарского, которую на творческой встрече в петербургском кафе передала ему Дарья Трепова. По сообщению ФСБ, второй участник подготовки террористического акта — член диверсионно-разведывательной группы гражданин Украины Юрий Денисов.

Читайте также:

Суд продлил арест Треповой по делу об организации теракта

Журналиста Попкова объявили в розыск в связи с убийством военкора Татарского

Улица в Люберцах будет носить имя погибшего военкора Владлена Татарского

#днр
#пушилин
#татарский
#медаль
#мариуполь
#теракт
#мать
Читайте нас в
Сальдо: ВС РФ уничтожили склад ГСМ ВСУ в Херсонской области
19 июля 2023, 12:13

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Силами группировки войск ВС РФ «Днепр» в Херсонской области в районе села Львово уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
 
Он подчеркнул, что уничтожение военной инфраструктуры ВСУ является важной задачей, и она успешно выполняется российскими силами. По словам Сальдо, необходимо препятствовать киевскому режиму в накоплении запасов вооружения и расходных материалов для него, во избежание нанесения вреда российской армии.

Читайте также:

Марочко: ВС РФ усилили давление на ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска

ТАСС: ВС РФ впервые применили новейшие танки «Армата» в зоне СВО
#Херсонская область
#Владимир Сальдо
#спецоперация
Читайте нас в
Мэр Одессы Труханов назвал ночную атаку на город самой масштабной с начала СВО
19 июля 2023, 11:47

istockphoto/vadimrysev

В ночь на среду, 19 июля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал эту атаку самой масштабной с начала «вторжения».
В своих соцсетях глава города назвал прошедшую ночь одной из самых ужасных. Ранее представители украинского оперативного командования «Юг» сообщили, что в одном из портовых городов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, а также топливные резервуары и погрузочное оборудование. Кроме того, сообщалось о повреждении промышленного объекта под Одессой и двух складских помещений.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные Силы России нанесли комбинированный групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, на которых готовились террористические акты против нашей страны. В частности, был атакован судоремонтный завод в Одессе, где производились безэкипажные катера. Также в Николаеве и Одессе уничтожены топливные хранилища общим объемом около 70 тысяч тонн.

Читайте также:

Генштаб ВСУ сообщил о комбинированном ударе ВС РФ по Украине

Кличко: В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепропетровской области

#одесса
#атака
#николаев
#оружие
#удар возмездия
#хранилище
#порт
Читайте нас в
В ГУР Украины опровергли сообщение Буданова о причастности к пожару в Крыму
19 июля 2023, 11:44

Фото: iStock/sandsun

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов опроверг информацию о том, что глава ведомства Кирилл Буданов подтвердил причастность ВСУ и ГУР к пожару на полигоне в Крыму.
Напомним, ранее украинское издание «Страна» распространило сообщение, в котором значилось, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о причастности ВСУ и ГУР к пожару на полигоне в Крыму.

По предварительным данным, украинские СМИ взяли сообщение из Telegram-канала, который якобы принадлежит Буданову. Однако украинская сторона заявляет, что не имеет к этому каналу никакого отношения. Приводя в доказательство то, что канал не верифицирован, и у него всего 19 тысяч подписчиков. Таким образом, канал оказался поддельным, а информация - ложной.

Читайте также:

В ГУР Украины прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму

Аксёнов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в Крыму
#ГУР
#Андрей Юсов
#Кирилл Буданов
Читайте нас в
Марочко: ВС РФ усилили давление на ВСУ на Краснолиманском направлении
19 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/aapsky

Российские военные усилили давление на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За истекшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные наносят удары по ВСУ авиацией и артиллерией. При этом на небольших расстояниях используется тяжелые огнеметные системы, а также бронетехника.

Читайте также:

Рогов: на Запорожском направлении ликвидирован нацист ВСУ Кряж

Марочко: ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска

Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму устроило ГУР Украины
#спецоперация
#ВСУ
#ВС РФ
Читайте нас в
Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму устроило ГУР Украины
19 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/alzay

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма устроили ГУР Минобороны Украины совместно с ВСУ. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает украинское издание «Страна».
«Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ», - написал Буданов в своем Telegram-канале.

Напомним, на в Крыму горит полигон в Кировском районе. Из-за этого перекрыта трасса «Таврида». Также эвакуируются местные жители из близлежащих четырёх сёл.

Читайте также:

Аксенов: При пожаре на полигоне в Крыму никто не пострадал

МЧС назвало сёла в Крыму, из которых эвакуируют более двух тысяч жителей

Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму



#ГУР
#Кирилл Буданов
#Крым
#полигон
#пожар
Читайте нас в
Рогов: на Запорожском направлении ликвидирован нацист ВСУ Кряж
19 июля 2023, 08:54

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В зоне спецоперации на Запорожском направлении российскими силами ликвидирован украинский нацист Богдан Кряж. Об этом рассказал глава местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ликвидированный украинский военный был членом так называемого батальона «Братства Дмитрия Корчинского».

«На Запорожском фронте он был денацифицирован и отправлен на экспрессе к Бандере прямым попаданием русской противотанковой управляемой ракеты», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Читайте также:

ВС РФ поразили пункты размещения ВСУ в Краматорске и Запорожье

Героям СВО, подбившим вражескую бронетехнику, вручили сертификаты на 1 млн рублей

Минобороны РФ: потери в частях ВСУ за сутки превысили 600 человек
#ВСУ
#спецоперация
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников