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Украинские власти закрыли 2 из 3 больниц в городе Херсоне. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц - ХБК и (клиническая больница.) водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая», - заявил Владимир Сальдо.По словам главы Херсонской области, «лечить людей киевскому режиму не нужно».
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