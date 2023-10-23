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Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
23 октября 2023, 00:52
Фото: iStock/Roman Novitskii

Фото: iStock/Roman Novitskii

В течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели 24 артиллерийских обстрела на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
За прошедшие сутки украинские военные выпустили 90 снарядов разных типов. Обстрелы затронули территории двух населенных пунктов в ДНР, а именно Горловку (Никитовский район) и столицу Донецка, включая районы Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский. На донецком направлении было зафиксировано 10 обстрелов, а на горловском — 14.

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В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
Профессор Аткинс: продолжение помощи Украине приведет лишь к новым смертям
23 октября 2023, 01:40

Фото: iStock/Teresa_Otto

Профессор Джозеф Аткинс из университета Миссисипи выразил убеждение в том, что Запад допускает серьезную ошибку, продолжая оказывать поддержку киевским властям. В интервью YouTube-каналу Dialoge Works он подчеркнул, что продолжение этого конфликта ведет лишь к новым человеческим потерям.
«Им невозможно выиграть эту войну, они уже потерпели поражение. Продолжение финансирования — это нравственно и политически ошибочно», - отметил профессор.
По словам Аткинса, решение Запада оказывать поддержку Украине определяется исключительно политическими мотивами.

«Это касается не только администрации Байдена и Белого дома, но и лидеров Европы и НАТО. Их политическое будущее связано с украинским конфликтом», - добавил эксперт.
Москва ранее неоднократно заявляла, что военная помощь со стороны Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не приносит ничего хорошего. Также Россия подчеркивает, что транспортировка вооружений становится законной целью для российской армии.

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«Думская»: В Одессе слышны взрывы
23 октября 2023, 01:31

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В Одессе прозвучали взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал «Думская».
«В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО», — сообщило издание.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#пво
#воздушная тревога
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Merkur: Abrams оказались непригодны для ведения боёв на Украине
23 октября 2023, 00:31

Фото: iStock/cla78

Немецкие обозреватели заявили, что переданные Киеву Вашингтоном танки Abrams из-за технических характеристик не пригодны для проведения боевых действий в зоне СВО. Об этом пишет Merkur.
«Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают их неподходящими для ведения боев на Украине», — говорится в публикации.

Авторы пояснили, что Abrams из-за большого веса не выдерживают мосты, расположенные в регионе.

«Также Abrams имеют большой расход топлива. В условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения», — заключили специалисты.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#танки
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Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе
Развожаев опроверг сообщения о взрывах и работе ПВО в Севастополе
22 октября 2023, 21:37

Фото: iStock/e-crow

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг появившиеся в сети сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги.
По словам губернатора, силы ПВО находились в боевой готовности, но воздушные цели до Севастополя не долетели. Развожаев отметил, что «укропаблики опять разгоняют ложь».

Сообщается, что все оперативные службы продолжают контролировать обстановку.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Также в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась более получаса.  Губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.

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#ракеты
#пво
#воздушная тревога
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Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ
Farda: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать российскую армию врасплох
22 октября 2023, 20:10

Фото: iStock/vadimrysev

Тайные поставки ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию, как на то рассчитывали Соединенные Штаты. Об этом пишет Farda.
В материале статьи сообщается, что Вашингтон косвенно признал, что своих поставленных целей достичь не смог. Автор материала добавил, что удивить ВС России тайными поставками ракет не удалось.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинских войск не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск. 

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#россия
#украина
#вооружение
#лётчики
#всу
#удар
#контрнаступление
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Солдат сбежал из плена ВСУ, но его не берут в полк из-за утерянных документов
22 октября 2023, 19:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

32-летний Григорий из Твери работал сварщиком. В октябре 2022 года его мобилизовали (в/ч 29296).
Тг-канал «Осторожно, новости» пишет, что семья мужчины утверждает, что после обучения его прикрепили к 1007-му полку. Он был отправлен в Запорожскую область. Летом 2023 года Григорий оказался в плену. Он пробыл там несколько дней и смог сбежать вместе с сослуживцем. Им удалось добраться до ближайшего дислоцированного полка. 

«Нам говорили, что их отправили в 291-й полк, однако их данные там так и не появились. Их не прикрепили ни к какому полку и не восстановили документы, которые остались в плену. Зарплату тоже не платят с 1 августа», — рассказала «Осторожно, новости» жена мобилизованного
Жена утверждает, что Григорий не числится пропавшим без вести или погибшим. Его должны были прикомандировать к 71-му полку, но официального зачисления в этот полк нет. В Минобороны информацию о родственнике семье не предоставляют. 

«Не дай бог что случится, я его даже не найду», — рассказывает жена Григория. 
Мобилизованный писал рапорт о том, чтобы его всё же «куда-то прикрепили», но просьба игнорируется. В деле «никакого прогресса нет». Сейчас Григорий находится в госпитале (попал под обстрел, спрыгнул с горящего БТР) и ожидает зачисления «куда-нибудь».

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В Херсонской области сбили 3 ракеты, которые летели в сторону Крыма
#украина
#сво
#новости
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В Херсонской области сбили 3 ракеты, которые летели в сторону Крыма
22 октября 2023, 18:16

Фото: iStock/3D_generator

Три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.
Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Также сообщалось, что ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск. 

Ранее украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов. О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.

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#украина
#сво
#всу
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В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ провалилось по всей линии фронта
22 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинских войск не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон отметил, что украинское контрнаступление стало для Киева катастрофой. Эксперт отметил, что с наступлением зимы положение ВСУ сильно ухудшиться, по причине того, что им будет сложнее скрывать свои позиции.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности. Соскин считает, что Зеленский не способен одержать победу в военном противостоянии. По его словам, украинские войска несут серьезные потери, а граждане Украины уже не хотят отправляться на фронт.

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#сша
#эксперт
#президент
#владимир зеленский
#всу
#контрнаступление
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Украинские власти закрыли две больницы из трёх в Херсоне
22 октября 2023, 16:21

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Украинские власти закрыли 2 из 3 больниц в городе Херсоне. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц - ХБК и (клиническая больница.) водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая», - заявил Владимир Сальдо.
По словам главы Херсонской области, «лечить людей киевскому режиму не нужно».

Ранее сообщалось, что ракету РСЗО HIMARS, сбитую над Донецком, отправят для изучения в Москву. Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, сбитую системой ПВО над Донецком 21 октября, отправят специалистам ОПК в Москву.

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#всу
#сво
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