Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

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В течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели 24 артиллерийских обстрела на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
За прошедшие сутки украинские военные выпустили 90 снарядов разных типов. Обстрелы затронули территории двух населенных пунктов в ДНР, а именно Горловку (Никитовский район) и столицу Донецка, включая районы Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский. На донецком направлении было зафиксировано 10 обстрелов, а на горловском — 14.
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Артем Кузьмин