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Украинские военные заминировали границы с Россией и Белоруссией

Экс-военный Селезнёв: ВСУ установили 50 тыс. мин на границе с РФ и Белоруссией
12 ноября 2023, 18:13
Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинские военные установили 500 тысяч мин на границе с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью украинскому агентству ТСН сообщил экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв.

Он отметил, что мины заложены на территориях четырёх украинских приграничных областей: Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской. Однако, по словам Селезнёва, необходимо, чтобы их было ещё больше.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы нашли нового кандидата в президенты Украины, который заменит Владимира Зеленского. Отмечается, что Западу позволено заниматься выбором кандидата, поскольку провал ВСУ очевиден, а Зеленский категорически отказывается идти на перемирие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#мина
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В Госдуме заявили о готовности России к диалогу с Залужным
Депутат Чепа: Россия готова провести переговоры с главкомом ВСУ Залужным
12 ноября 2023, 17:06

Фото: iStock/Diy13

Россия готова к диалогу с главнокомандующим Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он также добавил, что в случае принятия решения о замене действующего президента Украины Владимира Зеленского другим кандидатом, США должны рассматривать Залужного. 

При этом Чепа отметил, что такое решение не оценит команда Зеленского, потому что при новой власти они не смогут воровать так, как сейчас. Депутат подчеркнул огромную коррупцию в стране. 

По словам депутата Госдумы, США могут сделать из Зеленского «козла отпущения», обвинив его во всём после назначения на пост президента Залужного. 

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#россия
#украина
#спецоперация
#госдума
#сша
#президент
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WSJ: Новая фаза военного конфликта таит в себе особую опасность для Киева
12 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto/Alexey Molotov

Новый этап украинского конфликта несет в себе много неприятностей для Киева. Причина в том, что Россия неуклонно наращивает боевую мощь и производство военной техники и вооружений.
Как указано в материале The Wall Street Journal, следующая фаза военных действий выглядит все более опасной для Украины. Даже украинские официальные лица признают, что длительное противостояние, скорее всего, приведет к успеху Россию, поскольку она сумела перевести экономику на военные рельсы и преуспела в производстве военного снаряжения, оружия и техники.

В публикации отмечается, что Москва смогла наладить выпуск большого количества ударных дронов, ракет и танков. Кроме того, российские арсеналы полны огромными запасами оружия, в то время как Украина, крайне зависимая от поставок западных союзников, уже испытывает проблемы с боеприпасами. Также неважно у ВСУ обстоят дела и с живой силой, что связано с колоссальными потерями во время неудачного контрнаступления.

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#москва
#военные
#украина
#всу
#россия
#оружие
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Минобороны РФ: Российские военные уничтожили пункт управления бригады ВСУ в ДНР
12 ноября 2023, 16:25

Фото: istockphoto/aapsky

В районе населенного пункта Антоновка в Донецкой Народной Республике российские военные поразили пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Также в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, в окрестностях населенного пункта Константиновка в Николаевской области был уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ. Военный объект был поражен комбинированным ударом с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

В целом пресс-служба Минобороны РФ отмечает, что силами оперативно-тактической авиации, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских частей было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах.

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#склад
#минобороны рф
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#служба
#беспилотник
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Песков: военные ВС РФ в зоне спецоперации сражаются в том числе и за русский язык
Песков: ВС РФ сражаются и за русский язык в ходе СВО
12 ноября 2023, 14:35

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российские военные в ходе спецоперации сражаются и за русский язык. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова в своём Telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин.
Песков отметил, что права русского языка не интересуют никого, кроме России, поэтому бойцы сражаются в том числе и за него. 

В качестве примера пресс-секретарь российского президента привёл Венгрию. По его словам, в этой стране отстаивают права национального языка, выставляя свои условия и требуя их исполнения. 

Ранее сообщалось, что на Украине запретили вещание нескольких телеканалов, а также заблокировали ряд онлайн-кинотеатров, которые предлагают русскоязычный контент. 

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#дмитрий песков
#русский язык
#военные
#спецоперация
#украина
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Гладков: Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
12 ноября 2023, 13:29

Фото: istockphoto/aapsky

Нынешней ночью была пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на российскую территорию. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеский беспилотный аппарат над Белгородской областью.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Позже эту информацию также подтвердил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор  уточнил, что украинский БПЛА был перехвачен и сбит в районе села Ближнее Белгородского района области. По предварительным данным, пострадавших в результате падения аппарата нет. Оперативные службы уточняют последствия украинской атаки на земле.

Ранее Гладков сообщил о массированном ударе ВСУ по региону накануне, 11 ноября. Было сбито пять беспилотников противника. Также было зафиксировано не менее 69 прилетов снарядов в результате артиллерийских обстрелов приграничных районов.

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#бпла
#Вячеслав Гладков
#всу
#рф
#служба
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Российские военные уничтожили наемников «Избранной роты» из США и Австралии
12 ноября 2023, 12:06

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Под Авдеевкой российские военнослужащие ликвидировали наемников из США и Австралии. Американец Джоел Дэвид Бил и австралиец Мэттью Джепсон служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»).
Это подразделение, состоящее из наемников, было прикомандировано к 59-й отдельной моторизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оба иностранца погибли в результате артиллерийского удара, нанесенного ВС РФ по позициям противника, сообщает телеграм-канал TrackANaziMerc.

Джоел Дэвид Бил прежде служил в армии США, а Мэттью Джепсон — бывший военнослужащий Вооруженных сил Австралии, ветеран Афганистана. Сообщается, что «Избранная рота» в ходе боев в районе Адеевки, где российские войска проводят масштабную наступательную операцию, понесла серьёзные потери, так что в скором времени можно ожидать информации о новых погибших среди иностранных наемников.

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#сша
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#всу
#вс рф
#австралия
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Азаров заявил, что Украина планомерно погружается в 1937 год
Экс-премьер Азаров: Украина погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ
12 ноября 2023, 11:22

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина начинает повторять судьбу СССР в 1937 году, о чём говорит запугивание граждан властями, а также постоянные доносы и проверки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своих соцсетях заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Ранее стало известно, что украинский онлайн-сервис для заказа такси Uklon внедрил функцию, с помощью которой пользователи могут пожаловаться на водителя за «антиукраинскую позицию». 

Азаров сообщил, что украинцев постоянно склоняют к жизни в страхе и недоверии из-за доносов и проверок СБУ. Помимо приложения такси бывший премьер привёл в пример чат-бот «е-Ворог» («е-Враг» – ред.), с помощью которого любой желающий может написать донос на соседа или знакомого, прикрепить геолокацию, фотографии, а также описание «преступления».

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#такси
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На Западе назвали условие для завершения конфликта между Россией и Украиной
Экс-главком НАТО Ставридис: Украина должна временно принять утрату территорий
12 ноября 2023, 11:04

Фото: iStock/3dmitry

Конфликт между Россией и Украиной может завершиться по корейскому сценарию, то есть с признанием киевскими властями как минимум временной потери территорий. Об этом в статье для Bloomberg сообщил отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.
Он отметил, что украинской стороне конфликта нужно будет хотя бы на время принять то, что Крым и сухопутный мост к полуострову находятся под контролем России. 

Ставридис подчеркнул, что такое развитие событий не входит в планы ни Украины, ни западных стран, однако оно необходимо для скорейшего завершения конфликта и начала восстановительных работ. 

Также бывший главком НАТО сравнил нынешние события на Украине с тем, что наблюдалось в Южной Корее в 1950-х годах, когда страна не могла рассчитывать на полную победу. 

В завершение он добавил, что контрнаступление ВСУ пришло к тупику, и исправить ситуацию не помогут даже дополнительные поставки вооружения, в частности, американских истребителей F-16. 

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#конфликт
#нато
#всу
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Раскрыты последствия признания Залужного о провале ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: слова Залужного о провале позволит РФ атаковать Киев
12 ноября 2023, 05:48

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале высказал мнение относительно заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о неудачах на фронте.
Соскин раскрыл последствия заявления Залужного о провале ВСУ и высказал предположение о том, что эти слова могут предоставить России возможность атаковать Киев.

«У президента России Владимира Путина появляется значительная возможность атаковать Киев. Для него главное — это Киев. После статей и интервью Залужного он, вероятно, осознал, что руководство украинской армии уже определилось, что у них нет возможности вести войну с Российской Федерацией», — подчеркнул бывший советник Кучмы.
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