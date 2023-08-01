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Боевики Вооруженных сил Украины не понимают, почему российские солдаты так стойко держат оборону, рассказали они в интервью CNN.
«Почему российские войска так упорно сражаются?», - посетовал один из боевиков ВСУ.
Украинские солдаты пожаловались на отчаяние, вызванное тем, что оборонительный потенциал российских войск не только не спадает, но и кратно растет.
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Евгения Парфентьева