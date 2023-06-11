Украинские военные при отступлении добили, а затем сожгли раненого сослуживца

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления, а затем облили бензином и сожгли собственного сослуживца, сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.По словам Руденко, причина столь жестокого поведения непонятна. Военкор предположил, что это могла быть договоренность между украинскими солдатами, или же убийство наемника, чтобы его тело не досталось противнику.



