Украинские военные сходят с ума и отказываются идти в наступление

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На фоне колоссальных потерь Вооруженных сил Украины, военные напрочь отказываются ехать на Запорожское направление, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что многотысячные смерти среди сослуживцев и заполонившие интернет видеоролики с полыхающей западной техникой заметно ударили по психике ВСУшников. Тех, кто не успел сбежать с поля боя или натворить других глупостей, командирам пришлось отправить в психдиспансер в Сумах.
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