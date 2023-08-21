Украинские войска бегут из Купянска

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Вооруженные силы Украины в спешке оставляют Купянск, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что российские войска уже находятся на подъезде к городу.
При этом, по информации СМИ, украинская администрация Купянска экстренно эвакуировалась из города.
Тем временем наши войска занимают стратегические высоты на левом берегу Оскола — штурмуют Синьковку, Подолы, Куриловку и Ковшаровку на востоке от города.
Российским войскам также удалось подорвать мост, через который украинские боевики убегали на запад.
Ранее стало известно, что ВС РФ выбили ВСУ из села Синьковка под Купянском.
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При этом, по информации СМИ, украинская администрация Купянска экстренно эвакуировалась из города.
Российским войскам также удалось подорвать мост, через который украинские боевики убегали на запад.
Ранее стало известно, что ВС РФ выбили ВСУ из села Синьковка под Купянском.
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Евгения Парфентьева