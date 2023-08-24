Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что украинские военные осуществили обстрел Киевского и Ворошиловского районов Донецка, использовав при этом четыре 155-миллиметровых кассетных снаряда.
«В 01:55 мск по направлению на населенный пункт Яснобродовка — город Донецк было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 мм... В 02:00 мск по той же траектории были выпущены еще два кассетных снаряда такого же калибра», - указывается в информационном сообщении телеграм-канала центра.Дополнительно сообщается, что в 00:25 и 01:45 мск украинские войска произвели обстрел Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм. Позже было добавлено, что в 02:10 мск были осуществлены еще два выстрела кассетными снарядами по Киевскому и Ворошиловскому районам города.
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Артем Кузьмин