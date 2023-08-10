Украинские войска обстреляли Донецк

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ВСУ произвели обстрел Донецка, используя снаряды калибра 155 миллиметров по стандартам НАТО. Об этом информируют в Telegram-канале представителей ДНР в рамках Совместного центра контроля и координации (СЦКК).
Под обстрел попали Петровский и Кировский районы. Зарегистрированы прилеты семи снарядов.
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Артем Кузьмин