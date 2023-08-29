Украинские войска обстреляли сельское кладбище в Херсонской области

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ВСУ обстреляли кладбище в селе Днепряны Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщила администрация Новокаховского городского округа.
В результате обстрела, были разрушены памятники, выкорчеваны ограды на поселковом кладбище.
В администрации округа обвинили украинских военных в уничтожении памяти, назвав их «извергами».
Ранее пресс-служба УФСБ по Херсонской области сообщала, что в регионе был задержан руководитель Одесской железной дороги по подозрению в совершении диверсии. Он умышленно повредил стрелочные переводы ж/д станции Херсон. Такие действия привели к нарушению снабжения группировки российских войск, участвовавших в СВО.
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Анастасия Чинкова