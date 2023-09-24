Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами

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В ночь на воскресенье украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по городу Ясиноватая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины по направлению: населенный пункт Семёновка — населенный пункт Ясиноватая. Было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетных)», — говорится в сообщении.Кроме того, в 00:05 и 01:00 украинские войска обстреляли районы Куйбышевского и Киевского в Донецке, выпустив в общей сложности четыре снаряда того же калибра.
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Артем Кузьмин