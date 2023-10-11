Украинские войска бросили несколько позиций у Соледара

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Украинские военные силы покидают позиции Соледара на артемовском направлении в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«На донецком направлении ВС РФ удалось отодвинуть противника с ранее занимаемых рубежей. Из-за постоянного давления на украинские позиции в районе населенного пункта Соледар украинские боевики были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны и отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции, находящиеся западнее населенного пункта», — рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники.По заявлениям эксперта, расстояние между позициями ВС Украины и военными РФ увеличилось на нескольких участках больше чем на километр.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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