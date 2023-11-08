Украинские войска выпустили как минимум две ракеты по больнице в Донецке

Фото: istockphoto/Standart
Во время очередного обстрела Донецка украинскими войсками несколько снарядов упало на территории больницы. В само здание попало как минимум две ракеты.
Накануне, 7 ноября, ВСУ подвергли массированному обстрелу центр Донецка. Прямое попадание получило здание Управления труда в Ворошиловском районе. В доме рухнули перекрытия. Обстрел длился долго. По словам очевидцев, украинские боевики специально продолжали обстреливать территорию, чтобы помешать оказать помощь людям, оказавшимся под завалами. В результате налета пострадали 55 человек, шестеро погибли.
Читайте также:
При обстреле ВСУ Белгородской области разрушены пять домов
Политолог Баширов назвал цель заседания СБ ООН после обстрела Донецка
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку
Александр Бойцов