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Украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию Донбасса
02 августа 2023, 00:34

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 112 обстрелам со стороны украинских военных, при этом было выпущено 421 единица боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В течение последних суток нами были зафиксированы 112 случаев обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ), с использованием 421 единицы военных боеприпасов различного типа», — говорится в официальном заявлении представительства.
Согласно представленной информации, украинская армия обстреливала восемь населенных пунктов ДНР: Горловку (в Никитовском районе), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновку, Ясиноватский район, а также несколько районов Донецка (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский), Макеевку (Кировский и Червоногвардейский районы) и Докучаевск.

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#армия
#дома
#днр
#всу
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Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара
Российские войска разбили группу украинских десантников, высадившихся в районе Соледара
02 августа 2023, 00:27

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» разгромили отряд украинских десантников в районе Соледара на Артемовском секторе фронта, сообщил командир «Енисея», известный под позывным Амиго, в интервью РИА Новости.
«Их вертолетная авиация начала действовать. Вчера неподалеку (в районе населенного пункта Рай-Александровка, находящегося под контролем Киева) они высадили десант на трех вертолетах. Они летели достаточно низко, чтобы избежать поражения нашей зенитной обороной. Это были Ми-8, мы зафиксировали их и начали готовиться к отражению атаки», — рассказал он.
Начальник штаба бригады «Терек», известный под позывным Бача, добавил, что во время данной операции ВСУ могли также доставить боеприпасы или продовольствие.

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#сша
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#боеприпасы
#операции
#польша
#всу
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Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России
Зеленский пригрозил новыми ударами «серьезными» ударами ВСУ по территории России
01 августа 2023, 23:54

Фото: сайт Кремля

В своем вечернем видео-обращении во вторник Владимир Зеленский упомянул о готовящихся новых акциях против Российской Федерации.
«Сегодняшний день был наполнен информативными докладами от представителей оборонных структур нашей страны... Включая подробный доклад главы ГУР (Кирилла) Буданова — оккупанты непременно ощутят результаты наших действий. И это будет весомо», — отметил Зеленский в видеоматериале, размещенном в его телеграм-канале.
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#байден
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Кадыров рассказал об успехах «Ахмата» на Запорожском направлении
Кадыров рассказал, каких успехов бойцы «Ахмата» достигли на Запорожском направлении
01 августа 2023, 22:29

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

Бойцы отряда «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в СВО, заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«На этом участке (Запорожское направление) бойцы периодически отражают атаки укронатовских нацистов. Уже в который раз они тщетно пытаются прорвать линию обороны. Бойцы подразделения захватили вражеские окопы и другие инженерные сооружения, нанесли урон их живой силе. Вытеснили противника из этого квадрата, расширив зону контроля наших войск», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Он также отметил, что сейчас чеченские бойцы – это одно из самых боеспособных подразделений, задействованных в проведении СВО.

По словам главы Чечни, ежедневно командир отряда «Ахмат-1» Алихан Шавхалов ставит перед своими бойцами четкие задачи и цели на конкретном участке линии боевого соприкосновения.  

Кадыров подчеркнул, что «ахматовцы» «настроены сражаться до победного конца».

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#рамзан кадыров
#запорожская область
#сво
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В США раскрыли, что на самом деле задумала Польша на Украине
Макгрегор: Когда Киев падет, Польша захватит Западную Украину
01 августа 2023, 22:06

Фото: iStock/JARAMA

Польша планирует аннексировать Западную Украину, чтобы выселить туда всех беженцев, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть государства для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

При этом, украинские боевики уже много жалуются на свою усталость. Они не понимают, почему российские солдаты так стойко держат оборону. Собеседники СМИ подчеркнули, что они, конечно, ощущают поддержку, но уже не могут бороться с жуткой усталостью.

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#украина
#польша
#беженцы
#сша
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Подмосковные волонтёры раздали 300 ленточек и флажков в поддержку участников СВО
01 августа 2023, 20:15

Фото: МИСК МО

Волонтёры Подмосковья раздали жителям 300 ленточек и флажков цветов российского флага. Патриотическую акцию провели на площади Дворца культуры и спорта «Тамань» в Калининце – военном посёлке Наро-Фоминского городского округа, где служат бойцы со всей страны. Об этом сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«Активисты показали, что и такими поступками мы можем проявить свою любовь к Родине, выразить благодарность военным за их службу, а их семьям – поддержку», – сказала министр. 
В акции приняли участие волонтёры из Красногорска, Наро-Фоминска, Власихи, Краснознаменска, Молодёжного, Одинцова и Истры.
«Жители с удовольствием принимали флажки, передавали слова поддержки бойцам, говорили, что гордятся страной и готовы сделать всё для фронта и Победы», – поделился руководитель регионального отделения «Волонтёров Подмосковья» Наро-Фоминского городского округа Егор Балёв
Региональное движение начало работу в 2020 году. Его цель – объединить добровольческие, общественные, молодёжные организаций и активистов для оказания адресной помощи населению. На платформе зарегистрированы более 37 тыс участников.
 
Добровольцы участвуют в сборе помощи бойцам и жителям присоединённых территорий России, поддерживают семьи военнослужащих. С начала СВО «Волонтёры Подмосковья» отправили в Донбасс 3 тыс 769 тонн помощи. 
 
С октября прошлого года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в каждом городском округе действуют центры поддержки участников спецоперации и их семей, в которых тоже помогают волонтёры.

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#наро-фоминск
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#сво
#спецоперация
#подмосковье
#московская область
#екатерина швелидзе
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ВСУ снова обстреляли города и поселки в ДНР
01 августа 2023, 20:05

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Артиллеристы ВСУ выпустили 25 снарядов натовского калибра по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Прилеты снарядов калибром 155 миллиметров зафиксированы в четырех районах Донецка, Горловке, Докучаевске. По сообщению главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко, в результате обстрела погибли два человека. Еще семеро получили ранения. Среди раненых девочка 2010 года рождения. Повреждены пять домов в Донецке и Докучаевске. Днем под обстрел попал пассажирский автобус. К счастью, тогда обошлось без жертв.

США поставили Киеву дальнобойные гаубицы М777 калибром 155 миллиметров, используемые странами НАТО. Украинские войска активно используют их для обстрелов мирных городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

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#сша
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#днр
#обстрел
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В США восхитились инновационным способом россиян по расстановке мин
NYT: Украинские войска потеряли много техники из-за инновационного способа ВС РФ по расстановке мин
01 августа 2023, 18:59

Фото: iStock/Neznam

Вооруженные силы РФ организовали минные поля таким образом, что ВСУ вынуждены нести колоссальные потери в технике, пишет издание The New York Times.
«Россия установила минные поля «инновационными способами». В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы», - прокомментировали ситуацию в издании.  

По мнению экспертов, именно это препятствие является самым сложным для украинских боевиков. У них просто нет необходимого оборудования для правильного обезвреживания минных полей, в результате чего – запасы как западной, так и украинской техники редеет на глазах.

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#мина
#всу
#сво
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В зоне СВО ликвидированы сразу два наёмника из США
Американские наёмники Лоурэнс и Джонс ликвидированы в зоне СВО
01 августа 2023, 18:55

Фото: iStock/dangutsu

В зоне спецоперации российскими силами ликвидированы сразу два наёмника из США - Лэнс Лоурэнс и Джеф Джонс. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Он уточнил, что в зоне СВО ликвидированы Лэнс Лоурэнс и Джеф Джонс. По его словам, последний приезжал на Украину два раза для участия в боевых действиях. Он был убит российскими военными в районе Артемовска. Также Поддубный отметил, что поток западных наёмников на Украине значительно сократился. Все меньше американских военных хотят участвовать в боях за ВСУ.

«Информация об уничтожении "солдат удачи" с линии фронта приходит регулярно. Те, кому удалось выбраться, у себя дома рассказывают о боях, как о "настоящем аде", в который не советуют лезть своим соотечественникам», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.

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#всу
#вс рф
#солдат
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Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе сбит беспилотник
01 августа 2023, 18:34

Фото: сайт Кремля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
«В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, пожарные уже начали тушить огонь, возникший из-за падения обломков. Развожаев также призвал доверять только проверенным источникам информации, отметив, что подробности происшествия будут опубликованы позже.

Ранее стало известно, что в Севастополе прогремели взрывы. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.

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#пожарные
#бпла
#происшествия
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