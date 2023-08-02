Украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 112 обстрелам со стороны украинских военных, при этом было выпущено 421 единица боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В течение последних суток нами были зафиксированы 112 случаев обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ), с использованием 421 единицы военных боеприпасов различного типа», — говорится в официальном заявлении представительства.Согласно представленной информации, украинская армия обстреливала восемь населенных пунктов ДНР: Горловку (в Никитовском районе), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновку, Ясиноватский район, а также несколько районов Донецка (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский), Макеевку (Кировский и Червоногвардейский районы) и Докучаевск.
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