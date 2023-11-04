Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 20 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 58 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За последние сутки представительство сообщило о 20 случаях вражеского обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ)», — отмечено в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, общее количество выпущенных украинскими вооруженными силами снарядов составило 58. Атаки были направлены на районы четырех населенных пунктов в республике: Донецк, Горловка, Зайцево и Волноваха.
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Артем Кузьмин