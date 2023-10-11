Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

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По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские вооруженные силы 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки
За прошедшие сутки также сообщили о двух гражданских пострадавших. В Никитовском районе Горловки один человек получил ранения в результате нападения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а в Мариуполе мирный житель пострадал от взрыва боеприпаса.
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