Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР

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В течение последних суток украинские вооруженные силы произвели 28 артиллерийских обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, выпустив общим количеством 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
Согласно докладу, за указанный период времени нарушения перемирия отмечались в разных районах республики. Главным образом, они касались следующих населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка. В течение дня противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров на направлении Донецка, а также девять обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боевыми зарядами.
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Артем Кузьмин