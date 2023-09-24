Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинские вооруженные силы 30 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 85 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства, обстрелами были затронуты пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Горловка, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
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