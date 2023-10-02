Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

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Украинские вооруженные силы обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 33 раза за последние 24 часа, выпустив в общей сложности 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
«За прошедшие сутки представительство информировало о 33 случаях обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. На направлении Донецка было зафиксировано 15 обстрелов из артиллерии калибром 155 миллиметров, на Горловском направлении — 17 обстрелов из артиллерии и 152 миллиметров, а на Ясиноватском направлении — один обстрел из артиллерии калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Обстреляны населенные пункты, включая Горловку, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Еленовку. Кроме того, за последние сутки поступила информация о ранении женщины 1958 года рождения в населенном пункте Верхнеторецкое.
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