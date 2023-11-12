Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 126 боеприпасов
12 ноября 2023, 01:12
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные совершили 36 обстрелов территории Донецкой Народной Республики за последние сутки, выпустив 126 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении указывается, что на донецком направлении противник провел девять обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 155 миллиметров. В горловском направлении было зафиксировано 25 артиллерийских обстрелов, включая использование кассетной боевой части. Также отмечается один обстрел на ясиноватском направлении из артиллерии 155 миллиметров и еще один в тельмановском направлении из РСЗО.

Согласно представительству, общее число выпущенных украинскими войсками боеприпасов составило 126. Под обстрелом оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Тельманово. По их данным, два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

Читайте также:

Киев пригрозил ударами по объектам российской нефтегазовой отрасли

Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого «контрнаступа»

Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
#сша
#всу
#обстрел
#донецк
#киев
#удар
Читайте нас в
В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
Киевский эксперт Стариков: Россия ведет серьезное наступление у Купянска
11 ноября 2023, 21:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Киевский эксперт Олег Стариков заявил, что ВС России ведут серьезное наступление под Купянском. Об этом Стариков сообщил в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
По его словам, на Лиманском направлении также происходит серьезное наступление. Стариков отметил, что этот конфликт войдет в учебники по истории, так как он «произвел революцию в военном деле». Эксперт подчеркнул, что специальная операция на Украине разрушила доктрины, которые существовали во времена Второй мировой войны, а также концепцию стран Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что неудачи украинских войск на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Контрнаступление ВСУ, которое зашло в тупик, повлияло на открытое напряжение между политическим и военным руководством. Уточняется, что украинский президент впервые публично подверг критике главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.

Читайте также:

В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ

Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем

Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым
#эксперт
#операция
#конфликт
#президент
#украина
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ
Telegraph: разгром ВСУ россиянами серьезно надломил Зеленского
11 ноября 2023, 20:23

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Неудачи украинских войск на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegraph.
В материале статьи сообщается, что контрнаступление ВСУ, которое зашло в тупик, повлияло на открытое напряжение между политическим и военным руководством. Уточняется, что украинский президент впервые публично подверг критике главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

Читайте также:

Военный обозреватель Шлепченко: Украина находится в безвыходной ситуации

Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной

Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем
#конфликт
#президент
#украина
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
Экс-агент MI6 Кук рассказал о ближайшем будущем ВСУ
Экс-агент MI6 Кук предсказал новую волну дезертирства в рядах ВСУ
11 ноября 2023, 18:08

Фото: РИА Новости/Стингер

Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Кук рассказал о ближайшем будущем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он считает, что во всех подразделениях в тылу и на передовой возрастет количество дезертиров.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик отметил, что ситуация для Киева стала очень серьёзной, если не катастрофической, а «русские намерены закончить всё это». Кук считает, что настает такой момент, когда дезертировать будут не только солдаты на фронте. Он не исключил, что многие украинские генералы захотят всё бросить и «позвонить своим друзьям в Москве».

Также бывший агент MI6 считает, что на фоне неудач на фронте и сокращения поддержки со стороны западных союзников, представители высшего военного руководства Украины могут устроить Зеленскому ссылку за рубеж.

«Какой-нибудь генерал вроде Залужного наберет достаточный вес и скажет президенту, чтобы тот не мешал, а ехал на свою виллу в Италии», — сказал Кук.

Экс-разведчик абсолютно уверен, что со стороны США не последует в этом случае никаких возражений. Напротив, в Вашингтоне давно хотят, чтобы Зеленский ушел, заключил эксперт.

Читайте также:

«Пора на выход». СМИ рассказали об участи Зеленского, уготованной ему Западом

Зеленский от отчаянья продолжает говорить о контрнаступлении ВСУ

Гагин заявил о массовом бегстве солдат ВСУ с линии фронта
#сша
#эксперт
#youtube
#интервью
#солдаты
#зеленский
#всу
Читайте нас в
Военный обозреватель Шлепченко: Украина находится в безвыходной ситуации
11 ноября 2023, 17:02

Фото: iStock/JARAMA

Военный обозреватель Влад Шлепченко рассказал, на какие меры вынужден идти киевский режим, чтобы хоть как-то противостоять противнику. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Шлепченко, Киев находится в безвыходном положении и вынужден восстанавливать старую технику. Он отметил, что некоторые боевые технические единицы ВСУ используются со времён ликвидации Чернобыльской катастрофы, которые, по его словам, являются зомби-рухлядью.

«Двухмоторный Hind-G1 — это ударный вертолёт Hind-E 1976 года выпуска с дополнительным оборудованием для обнаружения радиации в воздухе и почве. Это вертолёт-разведчик для ядерной войны», — приводит Царьград слова американских журналистов.

Отмечается, что боеспособность такой техники находится под большим сомнением.

Читайте также:

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым
#военные
#всу
#киев
#украина
#техника
Читайте нас в
Издание Guardian озвучило главные опасения киевского руководства
Guardian: В Киеве опасаются, что Россия создаст еще более мощные укрепления
11 ноября 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Nzpn

Украинское военное руководство опасается, что Россия создаст в зоне боевых действий еще более неприступные укрепления и линии обороны. Особенно командование ВСУ пугают российские минные поля, которые появляются намного быстрее, чем саперы успевают их обезвреживать.
Как пишет британское издание The Guardian, с помощью современных систем дистанционного минирования на базе грузовиков «Земледелие» российские военные могут закладывать смертоносные снаряды на площади размером с футбольное поле, причем делать это очень быстро. Там, где еще вчера украинские саперы проделали безопасные проходы в минных полях, сегодня уже не могут пройти ни пехота, ни боевая техника.

У командования ВСУ есть серьезные опасения, что со временем Россия сумеет создать новые, еще более неприступные фортификационные сооружения за пределами существующих позиций. Хотя главком ВСУ Валерий Залужный и заявлял в своей статье о «тупиковой ситуации» на фронте, на самом деле она более динамична, отмечают английские обозреватели. Российские войска явно перехватили инициативу и успешно наступают на некоторых участках.

Читайте также:

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США

Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
#россия
#военные
#техника
#всу
#мина
#киев
Читайте нас в
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Офицер ВС РФ: подготовленные бойцы ВСУ в плену выдают себя за мобилизованных
11 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов заявил, что украинские солдаты с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, попав в плен, прикидываются обычными мобилизованными. Об этом Арсаланов сообщил в видеоролике, распространенном российским Минобороны.
Отмечается, что командир Арсаланов в ходе боя получил ранения. Одиннадцать украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам.

Напомним, ранее сообщалось, что бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения. Сообщается, что военнослужащие ВС РФ работали слаженно, а командир Арсланов отдавал чёткие и ясные приказы. Один из солдат отметил, что командир показывал хладнокровие и спокойствие, которые перенимали военнослужащие.

Читайте также:

Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной
#склад
#военные
#всу
#вс рф
#солдат
#россия
Читайте нас в
Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной
11 ноября 2023, 15:57

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в своем телеграм-канале главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю на слова о том, что в ближайшее время Украина не сможет одержать победу над Россией.
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?», — написала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

Читайте также:

Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем

Захарова назвала сутью «дипломатии» США разжигание очагов напряженности по всему миру

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
#сша
#военные
#конфликт
#мид
#украина
#мид рф
#ес
#всу
#россия
Читайте нас в
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Минобороны: ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Киевской области
11 ноября 2023, 15:47

Фото: iStock/Leestat

Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что  склад боеприпасов 43-й механизированной бригады украинских войск был поражен в районе населенного пункта Девички Киевской области. По данным военного ведомства, за сутки ВС России нанесли серьезное поражение живой силе и технике ВСУ в 114 районах. 

Ранее сообщалось, что на донецком направлении подразделения группировки российских войск «Юг» успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к потере противником до 185 человек и шести единиц техники. Глава пресс-центра группировки, Вадим Астафьев сообщил РИА Новости о значительных потерях противника в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки.

Читайте также:

Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем

Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым

Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
#склад
#украина
#человек
#всу
#вс рф
#россия
Читайте нас в
Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем
11 ноября 2023, 15:17

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Об этом Боррель сообщил, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов.
Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта. Он также отметил, что украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

Читайте также:

Кремль назвал условие для предпосылок мирного урегулирования конфликта на Украине

Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым

Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого «контрнаступа»
#конфликт
#кремль
#дмитрий песков
#всу
Читайте нас в
Достижения.рф