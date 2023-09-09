Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские вооруженные силы за последние 24 часа провели 39 артиллерийских обстрелов на территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 141 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Всего украинские войска выпустили 141 единицу различных боеприпасов. Под обстрелами оказались районы четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
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