Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние сутки территория ДНР подверглась 41 обстрелу со стороны украинских военных. В результате было выпущено 121 боеприпас, сообщается в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).
Семь населенных пунктов ДНР оказались под обстрелом, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Старомихайловку и Юрьевку.
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