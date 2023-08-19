Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР

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За последние сутки украинские войска 44 раза обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 150 разнообразных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«За прошедшие сутки представительство зафиксировало 44 случая нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований Украины», — указывается в заявлении.В числе населенных пунктов, которые попали под обстрел, были Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Никольское и Новоандреевка.
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Артем Кузьмин