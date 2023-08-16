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Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 боеприпаса
16 августа 2023, 00:39

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В течение последних суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив при этом 154 различных боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство уточнило, что на донецком направлении Вооруженные формирования Украины (ВФУ) произвели 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии калибра 155 мм, включая снаряды с кассетными боевыми частями. На горловском направлении было зафиксировано семь обстрелов из артиллерии калибров 155 и 152 мм. На ясиноватском направлении зафиксированы 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, включая снаряды с кассетными боевыми частями.

Сообщается также, что под обстрелом украинских войск оказались следующие населенные пункты: Горловка (в том числе Калининский и Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (включая Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

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#взрывы
#всу
#донецк
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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и еще двух областях Украины
16 августа 2023, 01:17

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога активирована в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, показывают данные интерактивной карты украинского министерства цифровой трансформации.
По информации, представленной на карте, сигнал тревоги в этих районах страны был подан почти одновременно — в 00:38 по московскому времени. Ранее во вторник воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
#страны
#тревога
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Глава офиса Зеленского Ермак признал проблемы ВСУ из-за российских БПЛА
Глава офиса президента Украины Ермак: Российские дроны создают проблемы для ВСУ
16 августа 2023, 00:19

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские БПЛА «Орлан» и «Ланцет» создают проблемы для ВСУ.
В своем Телеграм-канале украинский политик написал, что такие факты говорят об угрозе, которую Киев не может больше игнорировать. По его словам украинские специалисты пытаются изучать российские беспилотники, чтобы передать полученную информацию партнерам Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#специалисты
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#киев
#сво
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ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам Х-22
15 августа 2023, 23:37

Фото: iStock/e-crow

Украинская противовоздушная оборона не может справиться с российскими ракетами Х-22, которые были использованы для атаки на Украину в последнее время, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в интервью изданию «Страна.ua».
«Украинская ПВО не смогла сбить ни одну из ракет Х-22, которые Россия использовала для атаки на Украину прошлой ночью. Это ракеты, которые можно сбивать только системами, такими как Patriot. Они могут уничтожать баллистические ракеты и ракеты типа „Кинжал“, потому что ракета Х-22, хотя и является крылатой, обладает сверхзвуковой скоростью. Поэтому такие ракеты пока не могут быть уничтожены обычными средствами ПВО», — цитирует издание слова Игната.
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#сша
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#вс рф
#ракеты
#пво
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту частично восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону полуострова восстановили
15 августа 2023, 23:09

Фото:istockphoto/Jared_Sislin_Photography

Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Крыма было возобновлено, однако в направлении от Крыма движение до сих пор остается закрытым. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на мосту.
Ранее сообщалось о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

«Движение транспортных средств из Кубани в Крым возобновлено. Однако в сторону выезда с полуострова движение все еще ограничено», — говорится в сообщении канала.
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#пво
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Бывший сотрудник ЦРУ предсказал, что наступление ВСУ закончится через месяц
Джонсон: ВСУ прекратят наступление через месяц из-за потерь и плохой погоды
15 августа 2023, 22:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины будут вынуждены прекратить наступление через месяц из-за плохой погоды и потерь в живой силе и технике, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

По его словам, потери в рядах ВСУ настолько велики, что Украина не сможет обойтись без мобилизации. При этом, на обучение призывников требуются время и ресурсы, которых у Киева нет. 

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Шойгу также подчеркнул, что об исчерпанном боевом потенциале Украины говорят «предварительные итоги боевых действий».

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#контрнаступление
#всу
#сво
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Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан
Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
15 августа 2023, 22:04

Фото: kremlin.ru

Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на XI Московской конференции по безопасности.
«Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения», - прокомментировал ситуацию Шойгу.

Глава ведомства отметил, что в России пристально следят за программой ведения боевых действий, которые используют НАТО, чтобы разработать способы противодействия им.

Шойгу также подчеркнул, что об исчерпанном боевом потенциале Украины говорят «предварительные итоги боевых действий». 

Ранее Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#украина
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В США рассказали, что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве
Экс-разведчик Риттер: Россия истощает системы Patriot в Киеве и подрывает их
15 августа 2023, 21:00

Фото: iStock/aapsky

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ истощает запасы ракет ВСУ к зенитным комплексам Patriot, чтобы подорвать их. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
По словам экс-разведчика, это позволяет беспрепятственно наносить удары не только по американским ЗРК, но и по стратегическим целям, которые находились под прикрытием. Риттер также отметил, что на данный момент страны Запада уже не обладают таким количеством ЗРК, чтобы передать их киевскому режиму.

Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. Игнат подчеркнул, что такой же прием применяется БПЛА ВС РФ. Он также отметил, что ракеты меняют свое положение на 180 градусов для того, чтобы в работе украинских ПВО произошли сбои и им не удалось достичь намеченных целей.

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#бпла
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#вс рф
#ракеты
#пво
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Украинское издание опубликовало видео с подбитыми танками Leopard
«Страна» опубликовало снятое ВСУ видео в подбитыми танками Leopard
15 августа 2023, 20:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военнослужащие разместили в сети видео с подбитыми танками Leopard, кадры публикует у себя издание «Страна».
«Военнослужащие ВСУ едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных немецких танка «Леопард»», - прокомментировали видео в издании.

Военные едут на танках, однако, по какой именно местности они передвигаются – остается неизвестным. 
Немецкое правительство договорилось с концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины. The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.

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#всу
#танки
#сво
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Американский журналист заявил, что конфликт на Украине пытался предотвратить только Путин
Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине
15 августа 2023, 19:43

Фото: kremlin.ru

Режим Владимира Зеленского никогда не волновали жизни простых граждан, и только Владимир Путин на протяжении восьми лет пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл на своем YouTube-канале.
«Никого не беспокоит, что там (на Украине) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», - прокомментировал ситуацию Хинкл.

Обозреватель также напомнил, как глава РФ целых восемь лет пытался решить украинский вопрос дипломатическим путем и предотвратить жертвы среди мирных граждан.

Хинкл подчеркнул, что Путин был всегда прав, однако, все его мирные инициативы игнорировались, в том числе и Минские соглашения. 

Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#владимир путин
#сша
#сво
#украина
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