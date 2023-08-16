Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

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В течение последних суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив при этом 154 различных боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Сообщается также, что под обстрелом украинских войск оказались следующие населенные пункты: Горловка (в том числе Калининский и Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (включая Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.
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