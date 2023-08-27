Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 71 раз, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
Отмечается, что Вооруженные формирования Украины использовали 241 боеприпас различного типа в ходе этих атак.
По имеющимся данным, в результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей в районах Петровском и Куйбышевском Донецка, а также в населенном пункте Евгеновка.
Обстрелам подверглись шесть населенных пунктов в республике, включая Горловку, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку и Евгеновку.
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По имеющимся данным, в результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей в районах Петровском и Куйбышевском Донецка, а также в населенном пункте Евгеновка.
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Артем Кузьмин