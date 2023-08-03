Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР

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«За минувшие сутки представительство зафиксировало 74 случая обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). На донецком участке противник произвел 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибром 155 миллиметров. На горловском участке зафиксировано 14 обстрелов из артиллерии калибром 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии калибром 155 миллиметров», — говорится в заявлении представительства.Представительство подчеркивает, что украинская сторона выпустила всего 279 боеприпасов различного типа. В результате обстрела подверглись атакам Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
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