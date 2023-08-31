Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР

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В протяжение последних 24 часов украинские вооруженные силы осуществили 78 обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 247 различных снарядов, -сообщается в отделении ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с нарушениями со стороны Украины (СЦКК).
«За прошедшие 24 часа наши сообщения зафиксировали 78 случаев ведения огня со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркивает отдел в своем телеграм-канале.По информации представителей ДНР, обстрелы были осуществлены при использовании различных типов вооружения. Среди них — ракетные системы залпового огня (РСЗО), антитанковые ракеты AGM-88 HARM, артиллерия калибра 152 и 155 миллиметров, включая снаряды с кассетными боевыми частями, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
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