Украинские войска за сутки 92 раза обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинские вооруженные силы 92 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 313 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За последние 24 часа представительство сообщило о 92 случаях ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На направлении Донецк было зафиксировано 71 обстрел из реактивных систем залпового огня, артиллерии калибра 155 миллиметров, включая использование кассетных боеприпасов. В районе Горловки произошло 17 обстрелов из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, также с применением кассетных боеприпасов. На направлении Ясиноватое было зафиксировано четыре обстрела артиллерией калибра 155 миллиметров, также с использованием кассетных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства в их телеграм-канале.Под огонь попали районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
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