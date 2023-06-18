Украинские войска нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области

Фото: сайт Минобороны США
«Жилой дом был разрушен вследствие ракетного удара, произведенного вооруженными силами Украины, на Молочанск. Нет данных о пострадавших», — отметил представитель служб.
Город Запорожье, который ранее был областным центром, остается под контролем украинских военных, в то время как Мелитополь временно выступает в роли административного центра области с марта 2023 года.
Отмечается, что украинское военное наступление на направлениях Южный Донецк, Запорожье и Артемовск началось 4 июня, причем основное внимание вооруженных сил Украины сосредоточено на Запорожском сегменте фронта.
Ранее Киев ударил по пунктам временного размещения беженцев в Геническом районе Херсонской области французскими ракетами SCALP (STORM SHADOW).