Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке

Фото: istock/Ivan Murauyou
Силы Вооруженных сил Украины осуществили ракетный обстрел нефтяного склада в Макеевке, Донецкой Народной Республике. В результате атаки на объекте вспыхнул мощный пожар, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел примерно в 21:00 по местному времени.
Согласно предварительной информации, были применены ракетные системы залпового огня HIMARS. Оба ракетных удара были нанесены непосредственно по емкостям для хранения горюче-смазочных материалов. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы: спасатели МЧС и бригады пожарных.
На данный момент нет данных о возможных жертвах или пострадавших в результате обстрела.
Читайте также:
Российский FPV-дрон потопил украинский катер у Антоновского моста
Рогов: ВСУ ударили по поликлинике в Запорожской области
ВСУ атаковали пропускной пункт Нехотеевка
Согласно предварительной информации, были применены ракетные системы залпового огня HIMARS. Оба ракетных удара были нанесены непосредственно по емкостям для хранения горюче-смазочных материалов. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы: спасатели МЧС и бригады пожарных.
Читайте также:
Российский FPV-дрон потопил украинский катер у Антоновского моста
Рогов: ВСУ ударили по поликлинике в Запорожской области
ВСУ атаковали пропускной пункт Нехотеевка
Артем Кузьмин