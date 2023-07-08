Украинские войска обстреляли администрацию Харьковской области

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«Работники военно-гражданской администрации были подвергнуты артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований киевского режима. Несмотря на это мы продолжим работу, не получится нас запугать», - прокомментировал ситуацию Ганчев.Глава администрации добавил, что сотрудники находились на российской территории Харьковской области. Осколки попали в одну из служебных машин, однако, к счастью, люди отделались только царапинами.
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