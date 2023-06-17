Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области

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За последние сутки были совершены обстрелы по территориям: Новой Каховки, Каховки, Сергеевки, Кардашинки, Первомайки и других.
Ранее «Радио 1» сообщало об уничтожении опорного пункта ВСУ российскими военными.
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«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
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«По поручению Главы Республики Крым Аксёнова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет», - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
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«При грозе порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют», — рассказала синоптик.
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«В дополнение к обучению международному гуманитарному праву и передовым практикам проведения расследований программа должна включать обеспечение непосредственной технической поддержки для украинских должностных лиц в расследовании конкретных военных преступлений», — приводит RT текст соответствующего документа.
«Просто остановитесь. Вы проголосовали за отправку $113 млрд нацистской армии Украины», — приводят argumenti.ru слова Марджори Тейлор Грин.
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«В Московской области объём производства сладкого печенья в апреле 2023 года составил 7,3 тысяч тонн, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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«Это не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — пояснил в беседе с RT Маскин.
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