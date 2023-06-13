Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

Фото: iStock/Leonid Ikan
Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале представительства, 15 обстрелов были произведены на донецком направлении с использованием артиллерийских орудий калибра 155 и 152 миллиметра. В районе Горловки было зафиксировано семь обстрелов, а на волновахском направлении — один обстрел из реактивных систем залпового огня.
В результате обстрелов были зафиксированы гибель гражданки в Киевском районе Донецка, а также ранения у шести мирных жителей, в том числе у ребенка, родившегося в 2022 году.
Для сравнения, за предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов со стороны украинских войск.
Ранее в Белгородской области под обстрел попала окраина села Вязовое. Никто не пострадал, но повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории селхозпредприятия.