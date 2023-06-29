Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

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Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале представительства, на направлении к Донецку было зафиксировано 21 обстрел, осуществленный с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 155 мм. В районе Горловки было зафиксировано 11 обстрелов из артиллерии калибра 152 и 122 мм. Кроме того, на направлении к Ясиноватой был совершен один обстрел из РСЗО, а в районе Волновахи — еще один обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
Десять мирных жителей, включая пятерых детей, получили ранения разной степени тяжести в Донецке и Ясиноватой. Кроме того, в Донецке отмечается гибель двух человек.
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