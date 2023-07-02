Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 36 обстрелам со стороны украинских военных, при этом было использовано 215 боеприпасов различных типов. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации по вопросам, касающимся военных преступлений Украины (СЦКК).
«На донецком направлении было зафиксировано 24 обстрела из AGM-88 HARM, реактивных систем залпового огня и 155-миллиметровой артиллерии. На Горловском направлении состоялось 10 обстрелов с использованием 122-миллиметровой артиллерии. На Ясиноватском направлении произошел один обстрел из 155-миллиметровой артиллерии, такой же обстрел был и на Волновахском направлении», — заявили в представительстве.Обстрелами были затронуты пять населенных пунктов в республике, включая Горловку, Ясиноватую, Донецк, Макеевку и Владимировку.
Для сравнения, за предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов со стороны украинских войск.
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Артем Кузьмин