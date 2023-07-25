Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР

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За прошедшие 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 52 атакам со стороны украинских вооруженных сил, в ходе которых было выпущено 210 боеприпасов различных типов. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК).
«Во время прошедших суток представительство зарегистрировало 52 случая обстрела со стороны украинских военных формирований... На донецком направлении наблюдалось 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 155-мм артиллерии. На горловском направлении зарегистрировано 10 обстрелов из 152-мм артиллерии. На ясиноватском направлении — семь обстрелов из 155-мм артиллерии», — указано в сообщении представительства.Всего украинские военные выпустили 210 различных боеприпасов. Под обстрел попали пять населенных пунктов в регионе: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
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