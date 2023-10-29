Фото: iStock/RamonCast
Украина отправляет саперов на фронт под предлогом гуманитарного разминирования.
Об этом ТАСС сообщил экс-глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой, сотрудничавший со спецслужбами РФ в качестве разведчика.
По его словам, официальные украинские власти подобные кадры не считают ценными. Именно поэтому их обучают одной из самых опасных воинских специальностей.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!». По его словам, сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.
Читайте также:
В Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!»
Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться
В США двумя словами описали ситуацию на Украине
«Сейчас на Украине активно формируются группы разминирования, которые по большей части состоят из внутренне перемещенных лиц с восточных районов страны, лиц старше 45 лет, солдат, прошедших через российский плен, и инвалидов. Этих граждан вербуют как саперов, которые должны разминировать территории в тылу, пострадавшие от боевых действий, но фактически их вместо этого отправляют в зону в боевых действий», —объясняет Руслан Сыровой.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!». По его словам, сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.
Читайте также:
В Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!»
Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться
В США двумя словами описали ситуацию на Украине
Мария Фирсова