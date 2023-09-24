Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

Фото: сайт Кремля
Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Центральном округе в Курске. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, незначительные повреждения получила крыша здания. Отмечается, что сотрудники спецслужб выехали на место происшествия.
Информация о пострадавших не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по городу Ясиноватая. Кроме того, в 00:05 и 01:00 украинские войска обстреляли районы Куйбышевского и Киевского в Донецке, выпустив в общей сложности четыре снаряда того же калибра.
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Информация о пострадавших не сообщается.
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Екатерина Коршунова