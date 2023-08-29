Украинский беспилотник атаковал офис «Единой России» в Новой Каховке

Фото: iStock/aapsky
Украинский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по офису штаба «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщил представитель оперштаба администрации города.
«В 20.50 мск в офис штаба Единой России ударил украинский БПЛА. К счастью, пострадавших нет», - цитирует РИА Новости своего собеседника.
После удара в здании разгорелся пожар. В огне пострадали оргтехника и документация. Уточняется, что накануне там вел прием граждан глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Читайте также:
ВСУ боевыми дронами атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
В Минобороны заявили о пресечении атаки БПЛА ВСУ в Брянской области
МО РФ: Морская авиация РФ сбила украинский БПЛА над Чёрным морем
Элина Позднякова